На Крымском мосту возобновили движение спустя семь часов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Отмечается, что движение перекрыли ночью 4 июня в 2:37 по московскому времени. Таким образом переправа через Керченский пролив была закрыта более семи часов.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, — уточнили в инфоцентре.

Ранее сообщалось, что движение 13 пассажирских поездов «Таврия» в сообщении с Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути на фоне опасности украинских беспилотников. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы.

До этого стало известно, что один человек погиб и еще три пострадали при атаке дрона ВСУ на пригородный поезд в Крыму. Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, состав следовал из Азовского в Керчь. Семьям окажут всю необходимую поддержку.