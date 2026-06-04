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04 июня 2026 в 11:06

На Крымском мосту возобновили движение спустя семь часов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Отмечается, что движение перекрыли ночью 4 июня в 2:37 по московскому времени. Таким образом переправа через Керченский пролив была закрыта более семи часов.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, — уточнили в инфоцентре.

Ранее сообщалось, что движение 13 пассажирских поездов «Таврия» в сообщении с Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути на фоне опасности украинских беспилотников. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы.

До этого стало известно, что один человек погиб и еще три пострадали при атаке дрона ВСУ на пригородный поезд в Крыму. Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, состав следовал из Азовского в Керчь. Семьям окажут всю необходимую поддержку.

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