Пилот S7 Airlines погиб при попытке установить рекорд

Пилот авиакомпании S7 погиб на тренировочной базе в Подмосковье, передает Telegram-канал Mash. По его информации, трагедия произошла в Домодедово, где проходят переобучение пилоты гражданской авиации.

Сообщается, что 36-летний мужчина во время тренировки попытался установить рекорд по задержке дыхания под водой. В какой-то момент он потерял сознание и не смог самостоятельно подняться на поверхность. По сведениям канала, мужчину достали из воды без признаков жизни.

Авторы материала отмечают, что пилот вел активный образ жизни. Он занимался парашютным спортом, бегом, плаванием и регулярно посещал тренажерный зал.

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