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04 июня 2026 в 11:09

Пилот S7 Airlines погиб при попытке установить рекорд

Пилот S7 погиб на тренировочной базе в Домодедово при попытке установить рекорд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пилот авиакомпании S7 погиб на тренировочной базе в Подмосковье, передает Telegram-канал Mash. По его информации, трагедия произошла в Домодедово, где проходят переобучение пилоты гражданской авиации.

Сообщается, что 36-летний мужчина во время тренировки попытался установить рекорд по задержке дыхания под водой. В какой-то момент он потерял сознание и не смог самостоятельно подняться на поверхность. По сведениям канала, мужчину достали из воды без признаков жизни.

Авторы материала отмечают, что пилот вел активный образ жизни. Он занимался парашютным спортом, бегом, плаванием и регулярно посещал тренажерный зал.

Ранее 23-летняя девушка едва не задохнулась из-за отека Квинке после того, как выпила 30 граммов протеина. Спортивную добавку она купила полтора месяца назад и регулярно добавляла ее в кофе и десерты.

До этого восьмилетняя Саори и пятилетний Дарьен из Колумбии залезли в отключенный морозильник, когда их родители ненадолго вышли из дома за покупками, и задохнулись внутри. Дверца захлопнулась, поэтому дети не смогли выбраться.

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