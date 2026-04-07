Брат и сестра задохнулись в морозилке во время игры в прятки В Колумбии брат и сестра погибли в морозильной камере во время игры в прятки

Брат и сестра погибли во время игры в прятки, оказавшись запертыми внутри морозильной камеры, сообщает Metro. По информации издания, трагедия произошла в Колумбии. Предварительно, восьмилетняя Саори и пятилетний Дарьен залезли в отключенный морозильник, когда их родители ненадолго вышли из дома за покупками.

Дверца захлопнулась, поэтому дети не смогли выбраться, задохнувшись в маленьком помещении. Вернувшись домой, родители начали поиски и нашли Саори и Дарьена внутри морозилки без признаков жизни. Пострадавших срочно госпитализировали, но спасти их медикам не удалось.

Нас не было примерно 20 минут. Морозильник был отключен, — рассказал отец.

Ранее житель Дагестана помог выбраться женщине с четырьмя детьми из автомобиля, который оказался в водовороте. Уроженка Грозного направлялась к родственникам вместе с несовершеннолетними. Мужчина заметил людей только после того, как ее старший сын пробрался в багажник и очистил стекло, после чего очевидец смог вытащить детей через люк в крыше автомобиля.

До этого сообщалось, что в Омске разыскивают двух пропавших школьников. Речь идет о братьях 10 и 11 лет, чье местонахождение сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Дети ушли из дома с разрешения матери 5 апреля.