Братья 10 и 11 лет пропали в Омске

Два школьника пропали в Омске, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. В ведомстве отметили, что мальчики — братья 10 и 11 лет, их местонахождение устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Приметы [первого] разыскиваемого: рост — 134 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые, имеется круглый шрам на лбу. Был одет в куртку кожаную коричневого цвета, джинсы синие, резиновые сапоги черные с рисунком робота сбоку. Приметы [второго] разыскиваемого: рост — 140 см, худощавого телосложения, глаза зелено-карие, волосы русые, есть шрамы на затылке, чуть выше лба и на левой брови, — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что мальчики ушли из дома с согласия матери 5 апреля около 18:00 (15:00 мск). Они собирались покататься на самокатах в близлежащем микрорайоне, домой не вернулись.

