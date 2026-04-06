06 апреля 2026 в 09:33

Братья 10 и 11 лет пропали в Омске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Два школьника пропали в Омске, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. В ведомстве отметили, что мальчики — братья 10 и 11 лет, их местонахождение устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Приметы [первого] разыскиваемого: рост — 134 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые, имеется круглый шрам на лбу. Был одет в куртку кожаную коричневого цвета, джинсы синие, резиновые сапоги черные с рисунком робота сбоку. Приметы [второго] разыскиваемого: рост — 140 см, худощавого телосложения, глаза зелено-карие, волосы русые, есть шрамы на затылке, чуть выше лба и на левой брови, — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что мальчики ушли из дома с согласия матери 5 апреля около 18:00 (15:00 мск). Они собирались покататься на самокатах в близлежащем микрорайоне, домой не вернулись.

Ранее стало известно, что полицейские уже трое суток ищут участника специальной военной операции и Героя России Алексея Асылханова. Уточнялось, что 23-летний мужчина проживает в Кемеровской области, 3 апреля он ушел из дома в городе Югре, с тех пор о нем ничего не известно. Из особых примет — протез правой ноги. Всем, кто может дать о пропавшем какую-либо информацию, правоохранители пообещали анонимность.

До этого сын четырехкратной чемпионки Европы по вольной борьбе Елены Егошиной пропал в Москве. 19-летний Алексей не появлялся дома несколько дней. Спортсменка обратилась в полицию и привлекла волонтеров к поискам. В последний раз Алексея видели на Мичуринском проспекте, после чего он пропал при невыясненных обстоятельствах.

Регионы
дети
пропажи
школьники
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
