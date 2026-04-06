Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 09:12

Полиция третьи сутки ищет Героя России

РИА Новости: под Кемерово пропал Герой России Алексей Асылханов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полицейские уже трое суток ищут участника специальной военной операции Алексея Асылханова, пишет РИА Новости. Указано, что 23-летний мужчина проживает в Кемеровской области, 3 апреля он ушел из дома в городе Югре, с тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: на вид 20–25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы, глаза карие. Особые приметы: протез правой ноги. Был одет: кепка черная, куртка черная на молнии с капюшоном, штаны черные, кроссовки черные с белыми полосами. При себе имел черную кожаную сумку и пакет, — говорится в ориентировке.

Источник агентства указал, что Асылханов был удостоен звания Героя России. Всем, кто может дать о пропавшем какую-либо информацию, правоохранители пообещали анонимность.

До этого в горах Дагестана пропала семья из трех человек. Двое взрослых и ребенок 16 марта выехали из Махачкалы в сторону поселка Анди Ботлихского района. Во второй половине дня их видели на посту ДПС, но до пункта назначения они не добрались. Автомобиль мог попасть под лавину.

Ранее сын четырехкратной чемпионки Европы по вольной борьбе Елены Егошиной пропал в Москве. 19-летний Алексей не появлялся дома несколько дней. Спортсменка обратилась в полицию и привлекла волонтеров к поискам. В последний раз Алексея видели на Мичуринском проспекте, после чего он пропал при невыясненных обстоятельствах.

Регионы
военные
герой России
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.