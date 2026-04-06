06 апреля 2026 в 15:27

Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из тонущей машины

Фото: NEWS.ru
Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из попавшей в водоворот машины, пишет 360.ru со ссылкой на пострадавшую уроженку Грозного. По ее словам, она вместе с несовершеннолетними отправилась к родственникам. Проезжая село Новый Хушет, россиянка почувствовала, что теряет управление.

Если бы я была одна, я могла бы выбраться и посидеть на крыше машины. Но когда у меня четверо маленьких детей, то просто оставалось сидеть внутри и ждать помощи. Дети увидели, что в машину уже стала пробираться вода, я их успокаивала: не переживайте, все будет хорошо, нам помогут. Спустя 20 минут нам стало не хватать кислорода и уже паника началась. Мой средний сын, ему в октябре оперировали сердце, посинел от плача. У меня тогда началась истерика, — вспомнила женщина.

Она отметила, что находившийся на улице мужчина заметил, что внутри машины есть люди только после того, как старший сын россиянки пробрался в багажник и протер стекло. Неравнодушный вытащил детей через люк в крыше автомобиля. Многодетная мать осталась в салоне и ее удалось отбуксировать через полчаса. После этого мужчина привел семью к себе домой — там он вместе с супругой накормил и помог пострадавшим прийти в себя.

Ранее прохожий в Махачкале спас ребенка, которого уносило дождевым потоком на проспекте Акушинского. Малыш вместе с бабушкой упал в воду при переходе дороги, течение начало стремительно уносить ребенка, и случайный свидетель бросился на помощь.

