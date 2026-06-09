Россиянин опоздал на работу, принимая роды у соседки на улице Женщина родила ребенка прямо у подъезда дома в Новосибирске

В Новосибирске женщина родила малыша прямо на улице, сообщает Telegram-канал «КП-Новосибирск». Мужчина‑прохожий помог родившей и новорожденному до приезда скорой.

По словам жительницы одного из домов, на улице Вертковской, она услышала крики. В этот момент из подъезда выходил мужчина, увидел девушку в крови и ее мать, придерживающую голову ребенка. Он не растерялся и подставил руки, чтобы предотвратить падение малыша.

После того, как передал ребенка матери, мужчина вернулся домой за ножницами, чтобы перерезать пуповину, и позвал соседку-медика для оказания помощи. Вокруг женщины уже собрались люди, которые принесли пеленки для новорожденного. Как только на место прибыли медики, сибиряк ушел на работу.

Ранее сообщалось, что россиянка потеряла семь литров крови и едва не погибла во время седьмых родов. Операция, которая длилась пять часов, завершилась удачно: врачи смогли спасти как ее, так и новорожденного. Почти четыре литра крови удалось собрать с помощью специального аппарата и вернуть обратно в кровоток пациентки.