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20 июля 2026 в 16:36

Репродуктолог ответила, есть ли шансы родить после 40 лет

Репродуктолог Ефремова: после 40 лет возможны естественные роды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После 40 лет возможны как естественные роды, так и естественное зачатие, рассказала MIR24.TV кандидат медицинских наук, врач — акушер-гинеколог, репродуктолог Любовь Ефремова. Она отметила, что сам по себе возраст не является препятствием для родов.

Даже после 40 лет возможно как самостоятельное зачатие, так и естественные роды, если женщина сохранила здоровье, хорошо себя чувствует и не имеет тяжелых хронических заболеваний. В современном мире рождение детей все чаще откладывается на более поздний возраст. Сегодня никого не удивляют женщины, которые впервые становятся мамами после 40 лет, — рассказала Ефремова.

Репродуктолог подчеркнула, что функции яичников так или иначе снижаются с возрастом. По ее словам, современная медицина может помочь в осуществлении планов по позднему материнству.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что средний возраст появления первенца у российских женщин приближается к 30 годам, тогда как в Европе этот порог достигает 34 лет. Эксперт пояснил, что подобные сроки диктуются социальными реалиями: женщины откладывают материнство, чтобы сперва получить специальность, закрепиться в карьере или развить собственный бизнес.

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