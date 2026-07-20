Озвучен средний возраст россиянок, рожающих первенца

Средний возраст появления первенца у российских женщин приближается к 30 годам, тогда как в Европе этот порог достигает 34 лет, сообщил в беседе с РИА Новости академик РАН и замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко. Эксперт пояснил, что подобные сроки диктуются социальными реалиями: женщины откладывают материнство, чтобы сперва получить специальность, закрепиться в карьере или развить собственный бизнес.

Сегодня женщина в Европе рожает впервые в 34 года, а у нас — где-то в 30 лет, — отметил он.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что для стимулирования молодежи к созданию семьи требуются не лозунги, а практические шаги — в частности, различные формы государственной помощи. Парламентарий подчеркнула, что одни лишь громкие декларации и предписания не только бесполезны, но способны породить раздражение в обществе.

Кроме того, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил гарантировать самозанятым молодым женщинам с детьми государственные минимальные пособия, связанные с беременностью, родами и уходом за младенцем. По его мнению, увеличенные суммы таких выплат возможно обеспечивать за счет добровольных страховых отчислений.