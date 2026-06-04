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04 июня 2026 в 11:13

Захарова не сдержала слез, рассказывая о жертвах удара ВСУ в Старобельске

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова расплакалась, рассказывая о жертвах удара по колледжу Старобельска во время брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). У своих помощников она попросила салфетку, чтобы продолжить рассказ.

Принесите мне салфетку, пожалуйста. Я готовилась, но видимо все равно подготовилась плохо, — призналась Захарова.

Дипломат рассказала о студентах Старобельского профессионального колледжа, которые погибли в результате ударов ВСУ. По воспоминаниям их родных, они все были светлыми и добрыми людьми.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что киевские власти сознательными преступлениями против детей в Старобельске и Геническе сами выбрали придание нового качества всему конфликту. Эти действия, по его словам, являются их выбором.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия не получила от ООН, ОБСЕ и других международных организаций ответа на обращения после удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске. Она выразила надежду на ответ и объективную оценку случившегося.

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