ВСУ начали обстрел города в Запорожской области

Вооруженные силы Украины ведут обстрел Каменки-Днепровской, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, фиксируются разрушения гражданской инфраструктуры. Он также предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется, в небе наблюдается высокая активность украинских дронов.

Идет обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Информации о пострадавших не поступало. Фиксируются разрушения гражданской инфраструктуры, — написал он.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки 190 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, средства ПВО сбили 139 беспилотников различного типа. Погибших в результате атак нет, есть раненые и разрушения в нескольких населенных пунктах.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.