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04 июня 2026 в 11:16

Анита Цой рассказала о видео со своим танцем под песню группы BTS

Анита Цой призналась, что ее танец под песню группы BTS был импровизацией

Анита Цой Анита Цой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Народная артистка России Анита Цой рассказала в беседе с 360.ru, что ее танец под песню Swim южнокорейской группы BTS был спонтанной импровизацией. По словам знаменитости, сделать это ее уговорили студенты Института креативных индустрий Донского государственного технического университета, где она работает директором. Так знаменитость прокомментировала соответствующее видео в Сети.

В конце встречи, [посвященной подведению учебных итогов], студенты достали телефоны и попросили: «Анита Сергеевна, а вы можете станцевать под BTS, под новую композицию?» Я была в шоке, честно скажу, потому что никто не готовился станцевать, но ударить в грязь лицом нельзя. Поэтому и станцевала. Все равно я в душе музыкант и артист, и должна следить за трендами, а уж тем более я веду за собой молодых, — поделилась Цой.

Она призналась, что уже давно знала об известной южнокорейской группе в жанре кей-поп. Цой добавила, что старается не пропускать появления новых музыкальных трендов.

Ранее Цой рассказала, что призвала фанатов не отвечать на сообщения из-за взлома ее аккаунта в одной из популярных соцсетей. По ее словам, злоумышленники успели распространить о ней информацию, не соответствующую действительности.

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