Певица Цой рассказала о взломе соцсетей

Певица Анита Цой рассказала, что призвала фанатов не отвечать на сообщения из-за взлома ее аккаунта в одной из популярных соцсетей, сообщает Общественная Служба Новостей. По ее словам, злоумышленники успели распространить о ней информацию, не соответствующую действительности.

Сначала я не могла войти в приложение, а потом от моего имени, но уже с других номеров разным людям, которых я знаю и не знаю, начали поступать разного характера сообщения, — рассказала Цой.

Певица подчеркнула, что предупредила фанатов, чтобы они не попались на удочку мошенников. Она отметила, что сейчас ей удалось восстановить доступ к странице.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули блогера Михаила Литвина на $50 тыс. (4,1 млн рублей) при попытке вернуть украденный аккаунт в соцсети. По словам инфлюенсера, сразу после взлома он написал заявление в прокуратуру.