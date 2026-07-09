Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре Анита Цой заявила, что у нее нет онкологического заболевания

Причиной госпитализации певицы Аниты Цой стало не онкологическое заболевание, а болезнь Грейвса, рассказала в соцсетях сама исполнительница после информации о прохождении лечения в онкоцентре. По ее словам, это заболевание у нее диагностировали давно.

Мое заболевание называется болезнь Грейвса. Я уже давно живу с ней. Пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение, — рассказала артистка.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что телеведущего Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали. Согласно сведениям канала, у него обнаружили злокачественную опухоль. Перед этим, как отметил SHOT, 86-летний психотерапевт жаловался на сильные боли в области живота. Однако позже его директор Сергей Рудых сообщил, что эти сведения не соответствуют действительности.

До этого появилась информация, что Кашпировский якобы оформил единственную московскую квартиру на свою третью супругу Гулизар Чалбашову, а доходы от его деятельности проходят через ее ИП. Как утверждал источник, за последние три года на ее счетах накопилось более 7 млн рублей.