День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 22:19

Трамп отправился на встречу с Си Цзиньпином

Трамп вылетел в Пекин из Вашингтона для переговоров с Си Цзиньпином

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп 12 мая отправился из Вашингтона в Пекин, где проведет переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Борт главы государства вылетел с базы ВВС Эндрюс примерно в 21:37 мск и взял курс на Аляску для дозаправки, откуда направится непосредственно в китайскую столицу.

Прибытие Трампа в Пекин ожидается в среду. Основные переговоры и совместные мероприятия запланированы на четверг и пятницу, после чего президент США отправится обратно в Вашингтон.

Накануне Трамп заявил, что в ходе визита обсудит с Си Цзиньпином вопросы продаж американского оружия Тайваню, энергетику и ситуацию вокруг Ирана. В китайском МИД в свою очередь отметили, что лидеры затронут двусторонние отношения, глобальный мир и развитие. Пекин, подчеркнули в ведомстве, готов расширять сотрудничество с США и вместе устранять разногласия, привнося в мир больше стабильности.

Ранее Трамп не исключил, что может приехать в Россию в этом году в рамках урегулирования украинского кризиса, выступление политика транслировал YouTube-канал APT. Глава государства также отметил, что конфликт на Украине постепенно близится к завершению.

До этого политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание, что Куба использует переговоры с США для затягивания времени до выборов в конгресс. По его мнению, на самом деле кубинцы не готовы к сделке на условиях главы Белого дома.

США
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долги налоговой и развод с Джиганом: как живет Оксана Самойлова
Два человека попали в больницу при атаке ВСУ на Брянскую область
Трамп расставил точки в вопросе достижения с Россией понимания по ДНР
ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области
Трамп отправился на встречу с Си Цзиньпином
Нейропсихолог и нутрициолог: новые врачи могут появиться в поликлиниках РФ
Словакия, Австрия и Чехия сделали неожиданный шаг навстречу России
Баскетболист «Мемфиса» умер, не дожив до 30 лет
Мужчина развелся с женой и вскоре умер в собственной постели
Мужчине вынесли приговор за фейковый розыгрыш Hyundai Solaris
Трамп рассказал, когда может посетить Россию
«Уже близко»: Трамп согласился с Путиным в одном вопросе по Украине
Новые правила сдачи на права с 12 мая: полный разбор изменений
Австрия обвинила США в нарушении воздушного пространства
Дела против экс-полицейских о взятках от работников Baza передали в суд
Подсчитаны расходы России на нацпроекты
Комары в Москве в 2026-м: когда ждать, где их больше всего, как защититься
Ермак в суде отказался говорить, общается ли он с Зеленским
Украинские дети остались без весомой меры поддержки в Польше
«С ней работают силовики»: источник раскрыл детали допроса Линды
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.