Трамп отправился на встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп 12 мая отправился из Вашингтона в Пекин, где проведет переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Борт главы государства вылетел с базы ВВС Эндрюс примерно в 21:37 мск и взял курс на Аляску для дозаправки, откуда направится непосредственно в китайскую столицу.

Прибытие Трампа в Пекин ожидается в среду. Основные переговоры и совместные мероприятия запланированы на четверг и пятницу, после чего президент США отправится обратно в Вашингтон.

Накануне Трамп заявил, что в ходе визита обсудит с Си Цзиньпином вопросы продаж американского оружия Тайваню, энергетику и ситуацию вокруг Ирана. В китайском МИД в свою очередь отметили, что лидеры затронут двусторонние отношения, глобальный мир и развитие. Пекин, подчеркнули в ведомстве, готов расширять сотрудничество с США и вместе устранять разногласия, привнося в мир больше стабильности.

