12 мая 2026 в 15:07

Названа вероятная стратегия Кубы в отношениях с Трампом

Политолог Дудаков: Куба тянет время до выборов в конгресс, ведя переговоры с США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: WILL OLIVER/EPA POOL/Global Look Press
Куба использует переговоры с США для затягивания времени до выборов в конгресс, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, на самом деле кубинцы не готовы к сделке на условиях главы Белого дома Дональда Трампа.

Трамп использует военный рычаг давления как инструмент переговоров с кубинской властью. Штаты предлагают Кубе гуманитарную помощь по поставке американского топлива и предоставлению бесплатного доступа в интернет при помощи терминала Starlink в обмен на экономические и политические реформы. То есть проведение выборов с участием оппозиции и открытие своей экономики для американских инвестиций. Я не думаю, что кубинцы пойдут на эту сделку. Другое дело, что они продолжат вести переговоры с американцами. Они, очевидно, играют на время и надеются дотянуть до выборов в конгресс в ноябре этого года, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что если на выборах в Конгресс США победят демократы, Трамп столкнется с серьезным внутриполитическим противостоянием. В результате, по словам эксперта, у американского президента не останется времени на внешнюю политику, на что и надеются кубинцы.

Ранее Трамп заявил, что Куба обратилась к США за помощью. По его словам, американская сторона готова к проведению переговоров.

Мир
США
Куба
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
Софья Якимова
