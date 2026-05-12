12 мая 2026 в 15:05

Трамп выступил с неожиданным заявлением по «стране-неудачнице»

Трамп: США получили от Кубы запрос о помощи и намерены провести переговоры

США получили от Кубы запрос о помощи, заявил в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. По его словам, американская сторона намерена провести переговоры.

Ни один республиканец не говорил со мной о Кубе, а это страна-неудачница, которая движется в одном направлении — ко дну! Куба просит помощи, и мы будем разговаривать! — написал Трамп.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон намерен заняться Кубой. По его словам, выработка дальнейшего курса станет одним из приоритетов после других внешнеполитических задач. Глава государства отметил, что контактами с кубинскими властями занимается госсекретарь Марко Рубио.

До этого Рубио заявил, что Вашингтон намерен сохранять давление на Кубу до проведения в республике коренных политических и экономических преобразований. По словам главы американской дипломатии, нынешний курс островного государства продолжает представлять опасность для региональной безопасности Соединенных Штатов. Россия продолжит внимательно следить за разворачивающейся ситуацией, подчеркнул он.

