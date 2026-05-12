12 мая 2026 в 11:05

Подсчитано, сколько песен нужно переписать из-за закона о наркотиках

«Ведомости»: 40% треков нуждаются в правках из-за запрета пропаганды наркотиков

Более 40% треков в российских стриминговых сервисах нуждаются в правках после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, сообщают «Ведомости». Эксперты изучили более 840 песен разных жанров, выпущенных до 1 марта 2026 года.

Наиболее уязвимым с юридической точки зрения оказался хип-хоп: изменения могут затронуть около половины треков, а в отдельных каталогах показатель достигает 80%. В роке и поп-музыке потенциально проблемными признали от 7% до 18% композиций.

Чаще всего вопросы у специалистов вызывали упоминания допустимости или привлекательности употребления наркотиков. По данным исследования, на них пришлось 31% всех случаев. Еще 29% составили фрагменты с описанием способов покупки и употребления запрещенных веществ, а 28% — названия наркотиков и связанный с ними сленг.

Ранее сообщалось, что в восьми песнях российского рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) нашли пропаганду наркотиков. Речь идет о композициях, которые размещены на странице артиста в соцсети «ВКонтакте» в открытом доступе. Административное дело уже поступило в Невский районный суд города.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

