В песнях известного российского рэпера нашли пропаганду наркотиков

В восьми песнях российского рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) нашли пропаганду наркотиков, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Административное дело уже поступило в Невский районный суд города.

В Невский районный суд Санкт-Петербурга поступило дело в отношении Руслана Гоминова о пропаганде наркотических средств с использованием интернета КоАП РФ. Дело передано судье, — рассказала Лебедева.

По ее словам, речь идет о композициях, которые размещены на странице артиста в соцсети «ВКонтакте» в открытом доступе. В представленных аудиозаписях обнаружили признаки предусмотренного ч. 1.1 ст, 6.13 КоАП РФ административного правонарушения.

Ранее сообщалось, что Ганвест получил штраф за оскорбление общественной нравственности. Таганский суд обязал его выплатить 95 тыс. рублей. Экспертиза установила, что текст одного из треков рэпера оскорбляет человеческое достоинство и демонстрирует явное неуважение к обществу.

До этого концерт рэпера отменили в Воронеже. Организаторы сослались на полученное предостережение от областного МВД. В документе правоохранителей отмечалось, что в песнях Ганвеста содержится пропаганда наркотиков. Их публичное исполнение подпадает под закон о рекламе, предупредили в ведомстве.