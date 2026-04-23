В песнях известного российского рэпера нашли пропаганду наркотиков

В восьми песнях рэпера Ганвеста нашли пропаганду наркотиков

Ганвест (настоящее имя — Руслан Гоминов) Ганвест (настоящее имя — Руслан Гоминов) Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
В восьми песнях российского рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) нашли пропаганду наркотиков, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Административное дело уже поступило в Невский районный суд города.

В Невский районный суд Санкт-Петербурга поступило дело в отношении Руслана Гоминова о пропаганде наркотических средств с использованием интернета КоАП РФ. Дело передано судье, — рассказала Лебедева.

По ее словам, речь идет о композициях, которые размещены на странице артиста в соцсети «ВКонтакте» в открытом доступе. В представленных аудиозаписях обнаружили признаки предусмотренного ч. 1.1 ст, 6.13 КоАП РФ административного правонарушения.

Ранее сообщалось, что Ганвест получил штраф за оскорбление общественной нравственности. Таганский суд обязал его выплатить 95 тыс. рублей. Экспертиза установила, что текст одного из треков рэпера оскорбляет человеческое достоинство и демонстрирует явное неуважение к обществу.

До этого концерт рэпера отменили в Воронеже. Организаторы сослались на полученное предостережение от областного МВД. В документе правоохранителей отмечалось, что в песнях Ганвеста содержится пропаганда наркотиков. Их публичное исполнение подпадает под закон о рекламе, предупредили в ведомстве.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

