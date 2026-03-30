Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 14:15

Ганвесту «прилетел» новый штраф

Ганвеста оштрафовали за оскорбление общественной нравственности

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рэпер Ганвест (настоящее имя — Руслан Гоминов) получил штраф за оскорбление общественной нравственности. Таганский суд обязал его выплатить 95 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Москвы.

Экспертиза установила, что текст одного из треков рэпера оскорбляет человеческое достоинство и демонстрирует явное неуважение к обществу.

Суд назначил Гоминову административное наказание в виде административного штрафа в размере 95 тыс. рублей, — сообщили в инстанции.

Как сообщалось ранее, в феврале против Ганвеста было возбуждено административное дело. Рэпера обвиняли в пропаганде наркотических веществ в ряде композиций.

Ранее концерт рэпера отменили в Воронеже. Организаторы сослались на полученное предостережение от областного МВД. В документе правоохранителей отмечалось, что в песнях Ганвеста содержится пропаганда наркотиков. Их публичное исполнение подпадает под закон о рекламе, предупредили в ведомстве.

рэперы
штрафы
суды
оскорбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.