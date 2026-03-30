Ганвесту «прилетел» новый штраф

Рэпер Ганвест (настоящее имя — Руслан Гоминов) получил штраф за оскорбление общественной нравственности. Таганский суд обязал его выплатить 95 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Москвы.

Экспертиза установила, что текст одного из треков рэпера оскорбляет человеческое достоинство и демонстрирует явное неуважение к обществу.

Как сообщалось ранее, в феврале против Ганвеста было возбуждено административное дело. Рэпера обвиняли в пропаганде наркотических веществ в ряде композиций.

Ранее концерт рэпера отменили в Воронеже. Организаторы сослались на полученное предостережение от областного МВД. В документе правоохранителей отмечалось, что в песнях Ганвеста содержится пропаганда наркотиков. Их публичное исполнение подпадает под закон о рекламе, предупредили в ведомстве.