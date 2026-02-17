Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 18:32

Против Ганвеста завели дело

В Петербурге возбудили дело против рэпера Ганвеста за пропаганду наркотиков

Рэп-исполнитель Ганвест Рэп-исполнитель Ганвест Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В Санкт-Петербурге возбудили административное дело в отношении рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов), причиной стала пропаганда наркотических веществ в ряде композиций, сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Тексты треков музыканта направлены на экспертизы. Если вина исполнителя будет доказана, то ему грозит штраф.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербург возбудило дело об административном правонарушении в отношении исполнителя Ганвест в связи с пропагандой употребления наркотических веществ в ряде композиций, — написала она.

Ряд СМИ назвал исполнителя новым культурным феноменом. Восклицания Ганвеста — «пепе», «ватафа» и «шнейне» — стали настоящим вирусным сленгом подростков.

До этого Гоминов устроил стрельбу на одном из вокзалов России. Видеозапись с соответствующим инцидентом он выложил на своей странице в соцсетях. На ней неустановленный мужчина подходит к артисту и затевает с ним драку, в ответ Ганвест начинает стрелять дебоширу под ноги.

рэперы
Екатерина Мизулина
наркотики
административные дела
