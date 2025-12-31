Долина, Юра Борисов, лабубу. 2025-й в мемах: ИИ научился шутить лучше нас

В 2025 году стало окончательно ясно, что мемы больше не работают как привычные шутки. Теперь они не смешат, а фиксируют состояние общества. Мемы больше не хотят быть понятными, им достаточно быть узнаваемыми.

Бобр и свинки — с чего начался 2025 год

«Сидим с бобром за столом»

Один из самых первых мемов этого года. Вячеслав Скрипка и Андрей Попов в сентябре 2024 года выпустили клип на песню с отсылкой к «Зимнему сну» Алсу и позже записали live-версию в бобронариуме Воронежского заповедника. К концу 2024-го трек подхватили алгоритмы TikTok, после чего «Бобр» стал вирусным во всем Рунете.

«Терли свинки друг другу спинки»

Мем с песней «Терли свинки друг другу спинки» стал вирусным благодаря простоте и запоминаемости. Текст из детской книги около десяти лет назад был положен на музыку и исполнен Александром Пинегиным.

Расцвет генеративных мемов

Ключевой особенностью 2025 года стал расцвет генеративных мемов, а ИИ встроился в повседневное производство контента. Теперь мем существует как шаблон, который можно бесконечно копировать, искажать, ухудшать и ускорять. И эта деградация формы является главным двигателем популярности.

«Лев если и делал что-то, то без удовольствия»

В конце апреля в соцсетях появился мем с черно-белым львом — ироничная вариация «пацанских цитат» с отсылкой к другому мему, где герой в шутливой форме оправдывает свои действия.

«Смерть в нищете и покой в богатстве»

В TikTok распространился мем, противопоставляющий «смерть в нищете» и «покой в богатстве» со стоковыми изображениями льва. При этом последний звонок можно только сбросить, а первый, наоборот, сбросить не получится. Так пользователи иронизируют над недостижимым успехом.

«Окак»

В этом же ряду находится и «Окак» — один из самых показательных мемов года. Он не выражает эмоцию, не задает вопрос и не требует ответа. Это реакция, сведенная к минимуму. С помощью «Окак» можно отреагировать на любую ситуацию — неловкую, абсурдную или тревожную.

Абсурд — доминанта 2025-го

Абсурд в 2025 году стал доминирующим не потому, что аудитория стала нетолерантной к смыслам, а потому что сложность перестала быть вознаграждаемой. Алгоритмы соцсетей работают как визуальный или словесный шум, в котором мозг узнает ритм и расслабляется. Большинство мемов года не предлагают смысла, но идеально работают как триггеры. Они вызывают либо смех, либо раздражение.

«Смажьте мясо маслом»

В сентябре 2025 года в Рунете стала вирусной лайт-версия мема про мясо и масло — зацикленный фрагмент рецепта с фразой «Смажьте мясо маслом». Мем близок по форме к ютуб-пупам.

«Дикий огурец»

В TikTok распространился мем на основе познавательного видео о фруктах и овощах до и после селекции. В тренде фразы из ролика зацикливают и переставляют, доводя их до абсурда.

«Умный человек в очках скачать обои»

Летом 2025 года стал вирусным постироничный мем с фотографией блогера Яна Топлеса и подписью «Умный человек в очках скачать обои». Тренд пародирует бессмысленные интернет-запросы и относится к жанру щитпостинга.

Брейнрот — результат всеобщей усталости

В этом же контексте закрепился и феномен брейнрота. Усталость от информационной перегруженности, бесконечного анализа и необходимости иметь четкую позицию сформировала запрос на контент, не требующий интеллектуального усилия. Это честный отказ от необходимости быть умным и взрослым в мире, где все от тебя этого требуют.

Такие мемы, как «бомбардиро крокодило» и «балерина капучина», воспроизводят культурные паттерны без авторского высказывания и смысла.

Политика и поп-культура

Отдельного внимания заслуживает то, как в мемное поле встроились политика и поп-культура. Рилсы с премьером Армении Николом Пашиняном под песню «Прости меня, моя любовь», эффектом Долиной или дискуссии вокруг спорных высказываний Арсена Маркаряна становятся вирусными не из-за содержания, а из-за конфликтов. Логика алгоритмов не различает одобрение и возмущение, для нее важен факт вовлечения.

Юра Борисов и Сидни Суини

В Сети распространилась серия мемов с актером Юрой Борисовым, где он улыбается за столом с румяным лицом, олицетворяя типичного родственника на застолье.

Позже Сидни Суини на интервью после скандальной рекламы джинсов посчитали отличной парой Юре Борисову из мема.

Это интервью с Сидни Суини также запустило тренд на так называемый славянский взгляд. Иностранцы массово изображают тяжелый взгляд, а русскоязычная аудитория иронизирует над их не очень удачными попытками.

«Бить ремнем своего ребенка?»

Фрагмент подкаста с удивленной реакцией инфобизнесмена Арсена Маркаряна стал мемом из-за ее гиперболизированности. Пользователи начали снимать пародии.

«Эффект Долиной»

В соцсетях стали популярны видео под песню «Погода в доме», где пользователи требуют вернуть деньги за дорогие покупки, совершенные «под влиянием мошенников». Например, деньги за билеты на Мальдивы.

Противостояние поколений

Противостояние поколений в мемах к концу 2025-го оказалось уже не просто соревнованием в кринже, а столкновением двух скоростей жизни. Чем быстрее становится интернет, тем заметнее становится тяга к простым, слегка наивным формам, которые когда-то казались устаревшими, а теперь неожиданно воспринимаются как культурное убежище.

Юмор миллениалов

Поколение миллениалов формировалось в интернете, который был медленным не только технически, но и культурно. Шутки жили годами, мемы кочевали с форумов ЖЖ во «ВКонтакте», и никто не испытывал тревоги от того, что смеется над чем-то «устаревшим». Интернет тогда говорил на одном языке, и он был довольно стабильным. «Креведко» можно было писать месяцами, а «печенько» казалось милым.

В 2025-м быть вне контекста стало не просто неловко, а тревожно. Люди вынуждены постоянно держать руку на пульсе, чтобы не прослыть белой вороной. На фоне этого шутки про юмор миллениалов перестали быть насмешкой и превратились в отдельный культурный феномен. Они хоть и нарочито неуклюжие, но кажутся безопасными, что делает их еще одним способом сбежать от реальности.

«Ты адекватная? А ниче тот факт, что…»

Подколы над зумерским словарным минимумом — это в первую очередь защитная реакция старших поколений на потерю языкового контроля. Шутка в данном случае выступает способом сохранить ощущение превосходства и стабильности. Это мягкая форма сопротивления ускорению, которое не удается контролировать.

Общество потребления

В 2025 году общество потребления больше не продает вещи, оно продает переживание, но максимально короткое и управляемое.

Лабубу

Лабубу — еще один элемент культурного шума, к которому быстро привыкли. Он не обещает счастья, он обещает участие — быть внутри потока, внутри общего движения, быть частью тренда. Почти буддийская практика: ты это хочешь, ты это получаешь, и на этом все. Ни катарсиса, ни разочарования. Чистый дзен, но за деньги.

Киндеры «Очень странные дела» (Stranger Thing)

Истерия вокруг киндеров со Stranger Things строится на азарте, дофамине и все том же ощущении участия. Не важно, смотрел ли ты сериал с первого сезона или просто знаешь, что он культурно значим. Ты покупаешь не шоколад и не фигурку, а ощущение причастности, упакованное в фольгу. И все это происходит быстрее, чем в голове возникает вопрос «зачем». Почти современное искусство — главное не объект, а опыт.

Что будет дальше (это пока не мем)

Сегодня ты хочешь лабубу, завтра — что-то другое с тем же уровнем смысловой пустоты. Сегодня ты охотишься за фигуркой из киндера, завтра — за следующей коллекцией, которая уже на подходе.

Но в этом нет ничего плохого или инфантильного. Это лишь адаптация психики к тревоге за будущее, которое кажется нестабильным. И потребление в таком случае помогает вернуть контроль. Ты не можешь управлять миром, но можешь купить лабубу. Ты не можешь повлиять на большие процессы, но можешь собрать коллекцию фигурок из киндеров. Форма психологической саморегуляции, аккуратно встроенная в рыночную модель. И, надо признать, в 2025 году эта модель работает пугающе хорошо.

В итоге мемы 2025 года фиксируют не отдельные культурные явления, а состояние общества, в котором ирония выполняет защитную функцию, абсурд становится языком согласия, а генеративные технологии ускоряют и упрощают их распространение. Смех в этой системе координат перестает быть признаком веселья и все чаще выступает как минимально доступный способ расслабиться, что, возможно, и делает мемы уходящего года такими живучими и узнаваемыми.

