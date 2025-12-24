Ивлеева вернется в шоу-бизнес? Мнения, как она сейчас живет

Продюсер Леонид Дзюник считает, что блогер Анастасия Ивлеева уже не вернется в шоу-бизнес, потому что «она — мыльный пузырь». Говорила ли о планах вернуться сама Ивлеева, как она сейчас живет?

По мнению продюсера, об Ивлеевой уже давно все забыли.

«Вернулись [в шоу-бизнес] те, кто реально что-то из себя представляет. Ну пошли они на вечеринку и зашли „не в ту дверь“, бывает. Но все понимают, насколько талантливы Филипп Киркоров, Лолита Милявская и даже Ксения Собчак. Настя Ивлеева — это мыльный пузырь», — пояснил Дзюник в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что Ивлеева не имеет никакого багажа знаний и умений, не обладает никаким ценным бэкграундом и никогда этого даже не скрывала.

«Поэтому она не вернулась и не вернется никогда. Спасибо вам, только вы, [NEWS.ru], и вспомнили о ней», — добавил Дзюник.

Однако не все медийные персоны разделяют это мнение. Гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия отмечал, что после скандала с вечеринкой Ивлеева рано или поздно вернется в шоу-бизнес и категорию «больших звезд».

Певица Лолита тоже считает, что у Ивлеевой есть будущее в шоу-бизнесе.

«Уверена, что она настолько мощный профессионал, что встанет опять на свои две и начнет с бешеным рейтингом работать. Она очень трудолюбивый и очень классный человек», — добавила исполнительница.

Сама Ивлеева не говорила о желании вернуться в шоу-бизнес. Однако накануне она опубликовала в социальных сетях пост о том, что перекрасилась в блондинку, подписав его «Настюшка-опасность возвращается». Речь идет об образе, который она несла в начале карьеры и во время участия в передаче «Орел и решка».

Анастсия Ивлеева и Филипп Бегак Фото: Социальные сети

Летом Ивлеева запустила на YouTube-канале шоу «Чегеря», которое рассказывает о жизни блогера и ее мужа Филиппа Бегака в деревне.

«Я вернулась, чтобы стать идеальной женой фермера», — заявила она в трейлере проекта.

Сколько Ивлеева потеряла после «голой» вечеринки

В сентябре издание Forbes писало, что Ивлеева понесла многомилионные потери из-за скандальной вечеринки. По подсчетам экспертов, блогер лишилась 400 млн рублей годового дохода, поскольку с ней прекратили сотрудничество все рекламодатели. Отмечается, что после этого Ивлеева жила за счет накоплений.

Кроме того, по данным Forbes, на фоне скандала она потеряла более 1,2 млн подписчиков в соцсетях.

Сама Ивлеева также заявила, что она осталась без друзей из Москвы после вечеринки, добавив, что ни с кем из них не поддерживает связь.

«И слава богу. Все так, как и должно быть», — добавила она.

