Пробки и цены на такси в Москве 24 декабря: что известно, ухудшение погоды

Стоимость поездки на такси в Москве в среду, 24 декабря, выросла в среднем в два-три раза из-за непогоды, пишут СМИ. Что об этом известно, законно ли это?

Что известно о пробках и ценах на такси в Москве сегодня, 24 декабря

Ранее в Москве и Московской области до 21:00 мск среды, 24 декабря, объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах.

Столичный департамент транспорта предупредил водителей, что вечером в среду возможны пробки на Третьем транспортном и Садовом кольцах.

«В часы вечернего разъезда ожидаем затруднения движения в центральной части города, на ТТК в районе улицы Беговая, на Садовом кольце в районе Новинского бульвара, на ТТК в районе Чурской эстакады», — сказано в сообщении.

Как обратили внимание СМИ, цены на такси в среду взлетели в Москве в два-три раза из-за непогоды.

«Заказов больше, чем машин. Из-за плохой погоды», — отмечается в приложении «Яндекс Go».

С 21:00 мск четверга, 25 декабря, по 21:00 мск пятницы, 26 декабря, также объявлен желтый уровень погодной опасности. Речь идет о снегопаде, местами сильном, а также о вероятности налипания мокрого снега на проводах и деревьях. В столичном регионе также ожидаются порывы западного и северного ветра до 15 м/с.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Законно ли резкое повышение цен на такси в непогоду

Ранее юрист Евгений Ландо сообщил NEWS.ru, что каждый пользователь, который регистрируется в электронной системе или соглашается на услуги такси иным способом, соглашается и с политикой предоставления услуг компанией-перевозчиком. И в большинстве фирмы имеют возможность изменять цены на проезд в зависимости от собственной загруженности и других факторов, влияющих на расходы на поездки. Это, например, высокий трафик и повышенный расход топлива.

«Соответственно, я считаю, что повышение стоимости услуг с учетом этих факторов возможно и допустимо», — отметил он.

По словам юриста, компании-перевозчики в такой ситуации не нарушают антимонопольное законодательство.

В пресс-службе ФАС России NEWS.ru заявили, что случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования.

«Однако в настоящее время возможные меры реагирования ФАС России ограничены постановлением правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 448», — уточнили в пресс-службе ведомства в 2023 году.

Этот документ накладывает мораторий на проверки IT-компаний, которой является и «Яндекс» — лидер рынка такси на территории РФ и подавляющего большинства регионов России. Однако мораторий действовал до 4 марта 2025 года, после чего его продлевать не стали.

