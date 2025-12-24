Отчетов о доходах не будет? Чиновников освободили от одной обязанности

Совфед одобрил ряд законов, которые в том числе освобождают госслужащих от некоторых операций, связанных с доходами. Что известно, от какой именно обязанности освободили чиновников, правда ли отчетов о доходах больше не будет?

От какой обязанности освободили чиновников

Одобренный пакет актов снимает с государственных служащих обязанность ежегодно подавать декларации о доходах.

Теперь чиновник обязан представлять соответствующие сведения в случае возникновения оснований для декларирования расходов в соответствии с федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» до 30 апреля года, следующего за годом, когда возникли указанные основания, а также в случае назначения на должность члена правительства — при назначении (при невозможности единовременного представления — в течение четырех месяцев).

Обязательное декларирование сохраняется и в случае совершения сделок на сумму, превышающую трехгодовой доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей. Также предлагается закрепить на законодательном уровне обязанность антикоррупционных подразделений проводить анализ представляемых сведений о доходах и расходах.

Законопроект внесли глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин и группа депутатов под патронажем председателя думского комитета по безопасности Валерия Пискарева.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

«Добавлены новые категории — работники отдельных государственных корпораций, внебюджетных фондов, руководители государственных и муниципальных учреждений», — пояснил Булавин, говоря о расширении перечня чиновников, обязанных декларировать доходы.

Он добавил, что закон признает утратившими силу нормы об обязательном размещении деклараций в интернете и предоставлении их в СМИ.

Депутаты также предложил перейти от «архаичной» системы ежегодных весенних деклараций к автоматическому выявлению коррупционных рисков с помощью государственной системы «Посейдон». Механизм взаимодействует с базами Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга, Росреестра, ГИБДД и других ведомств.

Что Верховный суд сказал о критике чиновников

Кроме того, Верховный суд России постановил, что критика российских чиновников, политических организаций и религиозных объединений не может рассматриваться как возбуждение ненависти или вражды.

Пленум утвердил, что под экстремизмом следует понимать высказывания, призывающие к геноциду, массовым репрессиям, депортациям и другим правонарушениям, в отношении нации, расы, социальной или религиозной группы.

«Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических или общественных деятелей в связи с исполнением ими своих полномочий или осуществлением иных действий, обусловленных их статусом, а равно политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды», — говорится в постановлении.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС отметил, что возбуждением ненависти или вражды можно считать только то нарушение, которое совершено публично, в том числе в интернете. Кроме того, суд постановил исключить из предыдущей редакции ссылку на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года.

