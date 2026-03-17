«Выглядел счастливым»: Лепс воссоединился с экс-супругой? Что известно

Певец Григорий Лепс воссоединился с бывшей женой на фоне расставания с Авророй Кибой, пишут СМИ. Что об этом известно?

Правда ли, что Лепс воссоединился с бывшей женой

Сообщается, что в прошедшие выходные Лепс устроил грандиозный праздник в честь 90‑летия своей матери — Натэллы Семеновны. Торжество прошло в сочинском ресторане, куда пригласили почти сотню гостей. В числе приглашенных присутствовала и Анна Шаплыкова, экс-супруга артиста.

По данным источника, артист вел душевные беседы с бывшей возлюбленной, искренне улыбался и выглядел по‑настоящему счастливым. Шаплыкова провела с ним в браке 20 лет. При этом неизвестно, возобновили ли они романтические отношения.

16 ноября 2021 года Анна подала на развод с Лепсом. По информации СМИ, пара приняла решение развестись мирно и не придавать этому лишней огласки — «не делить имущество и не выяснять публично отношения», а также бесконфликтно урегулировать вопросы, касающиеся детей.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

Говоря о причинах расставания, адвокат Шаплыковой Оксана Якимова отмечала, что этому послужил «определенный кризис в отношениях».

«Может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе. Но на данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо», — заявляла Якимова.

После развода с Анной Лепс признавался, что причиной стали его измены.

«Я похоронил наши отношения своим поведением. В расставании всегда виноват мужчина, если он, конечно, считает себя мужчиной. Меня, наверное, могут простить за мое предательство. Но тут я сам себя просто не прощу. Я этот крест так и понесу», — рассказывал артист.

Как расстались Лепс и Киба

В январе этого Аврора Киба разорвала отношения с Лепсом во время совместного отдыха в Таиланде. Девушка прокомментировала разрыв так: «Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше».

Аврора Киба

Позднее Киба призналась, что рассталась с Лепсом из-за различий в принципах, канонах и образах жизни. Она также развенчала миф, что якобы «по контракту» встречалась со звездой.

«Ладно, сейчас я расскажу единственно верную и правдивую версию. Иногда, даже когда у людей есть чувства друг к другу, они не всегда могут построить крепкие и счастливые отношения. Иногда не совпадают их образы жизни, принципы, каноны семьи, да и просто жизнь в целом», — пояснила Аврора.

