Усыновление детей, любовь к Кибе, завершение карьеры: как живет Лепс

Певец Григорий Лепс сообщил, что хочет усыновить детей из детского дома. Что об этом известно, как сложилась личная жизнь артиста, что он говорил о завершении карьеры?

Как сложилась личная жизнь Лепса

Народный артист России Григорий Лепс отметил, что усыновление может произойти уже через три-четыре месяца. Сам артист считает, что ему доверят этот шаг.

«Я буду брать на воспитание двух детей из детского дома, если получится — трех. Подниму всех. Места у меня много. Я дам им свою фамилию, отчество», — сказал артист.

Последний громкий роман у Лепса был с блогером Авророй Кибой. Впервые как пара они появились на Премии МУЗ-ТВ в 2024 году. Ей было 18, ему — 61.

Некоторые фанаты артиста считали их отношения пиаром. В интернете ходили слухи, что еще до знакомства с Лепсом Киба мечтала о славе. Когда в ее жизни появился Григорий, Киба начала часто появляться на светских мероприятиях и премиях.

В конце декабря прошлого года на вечеринке в честь выхода «Шортс шоу», где участвовала Киба, Аврора сказала журналистам, что у них с Лепсом будет свадьба, но позже. Она объяснила это тем, что сейчас непростое время из-за СВО и не стоит устраивать пышные торжества.

То же сказал и сам Лепс, который неожиданно появился в разгар вечеринки. Он сообщил, что собирается просить разрешения у президента России Владимира Путина на торжество и обязательно пригласит его на эту свадьбу.

На новогодние праздники в Таиланд Киба и Лепс поехали вместе. Однако по возвращении из отпуска представители популярного издания засняли Аврору на концерте Шнура. Киба сидела на шее у 44-летнего мужчины.

Через несколько дней на своей странице она выложила сообщение о расставании с Григорием.

19 апреля Лепс заявил, что все еще любит Кибу и надеется на возобновление отношений с ней, сообщает StarHit. Также Лепс попросил поклонников не травить девушку.

Григорий Лепс был женат дважды. Первой супругой исполнителя была Светлана Дубинская, с которой он познакомился в музыкальном училище. Брак не продлился и двух лет, в нем родилась дочь Инга.

Второй брак Григория Лепса был с Анной Шаплыковой, балериной, работавшей в труппе Лаймы Вайкуле. Пара прожила вместе почти два десятилетия. У них трое детей: Ева, Николь и Иван. В 2021 году их союз распался.

Аврора Киба и Григорий Лепс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В каких скандалах был замешан Лепс

В октябре прошлого года во Владивостоке прошел концерт Григория Лепса, на котором певец, по версии зрителей, появился пьяный, курил, спрашивал, есть ли у кого выпить, и матерился. Часть зрителей ушли, не дождавшись окончания шоу. Теперь публика хочет вернуть деньги за билеты.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что зрители покидали зал, не дождавшись окончания выступления, из-за странного поведения артиста.

Бородин считает, что действия Лепса нельзя оставлять без внимания, артиста следует внести в стоп-лист.

13 апреля 2024 года Григорий Лепс представил свою сольную программу в костромском КВЦ «Губернский». Во время исполнения хита он обратил внимание на фанатку, которая слишком близко снимала его на телефон. Зрительница держала смартфон прямо у ноги артиста, делая видеозапись.

Лепс сначала жестом показал поклоннице, что ее внимание слишком навязчиво, но она не отреагировала на это предупреждение. Затем артист сделал ей замечание.

«Расстояние 20 сантиметров. Убери, пожалуйста, будь добра. Расстояние 20 сантиметров», — сказал Лепс, после чего выбил телефон из рук поклонницы.

Также в декабре 2022 в финале сольного концерта в Ледовом дворце Северной столицы произошел скандал. Артист бросил на пол микрофон и ушел со сцены.

Поклонники Лепса, активно обсуждавшие инцидент в его соцсетях, называли три версии нестандартного поведения кумира. По их мнению, причинами случившегося могли стать алкоголь, болезнь или нервный срыв артиста. Именно проблемами со здоровьем исполнитель объяснил брошенный на концерте в Санкт-Петербурге микрофон.

Чем Лепс занимается сейчас

В настоящий момент Григорий Лепс продолжает творческую деятельность.

При этом в марте текущего года народный артист России допустил, что может прекратить выступления через год. По словам певца, он планирует еще немного заработать.

«Сейчас что-нибудь заработаем и вполне себе завершим. Может, на следующий год закончу свое музыкальное действие. Если нет, то буду петь, сколько смогу», — отметил он на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

Лепс также заявил, что хотел бы записать совместную песню с молодым исполнителем Ваней Дмитриенко. Он подчеркнул, что сотрудничество возможно, если появится подходящая композиция.

