20 октября 2025 в 17:59

В России предложили штрафовать матерящихся на концертах артистов

Общественник Солдатов призвал ввести миллионные штрафы для матерящихся артистов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для российских артистов нужно ввести дополнительную ответственность за употребление нецензурной брани на концертах или в общественных местах, заявил NEWS.ru директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов. По его словам, учитывая крупные гонорары исполнителей, штрафы должны составлять несколько миллионов рублей.

В последнее время со сцены особенно часто слышны реплики с нецензурной бранью: и от молодых исполнителей, и от известных мэтров эстрады, многие из которых являются лидерами общественного мнения, с которых молодежь берет пример. Такие публичные действия уничижают не только моральные нормы, но и культуру, снимая табу с тех вещей, которые всегда воспринимались как отклонение. Пора это недоразумение прекращать — давно нужно ввести дополнительную ответственность для исполнителей за употребление нецензурной брани со сцены или в общественных местах с наказанием в виде штрафа до нескольких миллионов рублей, — отметил Солдатов.

Он уточнил, что в пример можно привести скандальный концерт певца Григория Лепса во Владивостоке, куда пришли родители с детьми. По словам общественника, из-за подобного поведения артистов подрастающее поколение использует мат с малых лет.

Ранее рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что в России, скорее всего, начнут запрещать песни с нецензурной лексикой. По его словам, решение о существовании спорных музыкальных произведений с обилием мата должны принимать в Госдуме.

Яна Стойкова
Я. Стойкова
