Самойлов из «Агаты Кристи» высказался о запрете песен с матом Самойлов допустил введение запрета в России на песни с нецензурной лексикой

В России, скорее всего, начнут запрещать песни с нецензурной лексикой, заявил на праздновании дня рождения МУЗ-ТВ рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, решение о существовании спорных музыкальных произведений с обилием мата должны принимать в Госдуме.

Это, конечно, предмет большой дискуссии. <…> Идут попытки нормализации. Но стоит ли начинать именно с мата в музыке? Это большой вопрос. А что мы сделаем с литературой, в которой есть провокативные темы? <…> Я думаю рано или поздно начнутся какие-то суды и запреты. Интересно было бы начать дискуссию, пусть даже в судах. <…> Переборы, конечно, будут, даже не сомневаюсь, — рассказал Самойлов.

Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение пяти песен группы «Ленинград» на территории России. Решение было вынесено еще в октябре 2024 года, однако широкую огласку оно получило только 13 августа. Прокуратура установила, что композиции содержат признаки побуждения к насилию.