«Люди — за жизнь»: лидер группы «Агата Кристи» о главной силе бойцов СВО

Россия победит в спецоперации благодаря силе духа людей, заявил основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в комментарии NEWS.ru на пресс-конференции в преддверии концерта «Баллады специальной военной операции — время выбрало нас». Он подчеркнул, что не раз посещал госпитали и убеждался в стойкости раненых бойцов. По словам музыканта, именно это отличает российских военнослужащих от противника.

Самойлов отметил, что даже тяжелораненые, в том числе после ампутаций, не теряют оптимизм. Он назвал это «светлой стороной истории», подчеркнув, что российские бойцы выступают «за жизнь», тогда как оппоненты — «за разрушение».

Люди — за жизнь, наши оппоненты — за смерть. Поэтому мы всегда будем выигрывать в войнах: наши войны — за справедливость и защиту нашего образа жизни и Отечества, — заключил Самойлов.

Ранее певец Григорий Лепс сообщил, что считает патриотические поездки в зону СВО важной частью поддержки военнослужащих ВС РФ. По его словам, артисты должны подтверждать свою позицию делами, а не заявлениями.