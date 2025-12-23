В Турции назвали точное число людей на борту разбившегося самолета МВД Турции: на борту разбившегося под Анкарой самолета находились пять человек

На борту разбившегося самолета Falcon 50 находились пять человек, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X. По его словам, среди пассажиров числился начальник генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад.

Сегодня вечером в 20:10 по местному времени (аналогично с мск. — NEWS.ru) из аэропорта Эсенбога в Анкаре вылетел самолет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, направлявшийся в Триполи. На его борту находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад, — сказано в публикации.

Связь с воздушным судном была потеряна через 42 минуты после его вылета из аэропорта, добавил Ерликая. Экипаж перед исчезновением успел передать сообщение о необходимости экстренной посадки, заключил он.

Ранее поисково-спасательные группы обнаружили обломки самолета с ливийским генералом на борту, пропавшего с радаров вблизи Анкары. Отмечается, что работы проводились в районе Хаймана недалеко от аэропорта Эсенбога.

