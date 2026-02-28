Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 12:46

Атака Израиля по Ирану вызвала неожиданную реакцию нефтяников на Мосбирже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Атака США и Израиля по Ирану спровоцировала рост акций нефтяников на Мосбирже. Увеличилась стоимость активов «Роснефти», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа и других.

Также в цене выросли акции «Татнефти», «Башнефти» и «Сургутнефтегаза». При этом торги нефтью Brent на лондонской бирже ICE Futures 28 февраля не проводились.

Ранее Центробанк России признал не соответствующей требованиям законодательства обязательную оферту компании «Недвижимые активы» о выкупе акций застройщика ПИК и выдал предписание. Решение коснулось предложения о приобретении значительного пакета бумаг девелопера.

Также доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что индекс Московской Биржи превысил 2800 пунктов впервые с 4 февраля благодаря снижению ключевой ставки. По его словам, на повышение показателей также влияет стремление Центрального банка к дальнейшему падению ключа.

До этого сообщалось, что на Московской Бирже возобновились торги инструментом USDRUB_TOM после почти двухлетнего перерыва. Он является аналогом расчетного доллара.

