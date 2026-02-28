Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 14:16

Раскрыт принцип ударов США по Ирану

NBC: США наносят удары по Ирану одновременно с воздуха и моря

Фото: Arne Immanuel BAnsch/dpa/Global Look Press
США наносят удары по Ирану с воздуха и моря, сообщает NBC News со ссылкой на двух американских чиновников. По информации издания, в операции задействовано большое количество истребителей. Кроме того, американские военные запускают ракеты Tomahawk с кораблей Военно-морского флота.

В субботу, 28 февраля, Иран подвергся новым нападениям. По предварительным данным, удары были нацелены в том числе на район Сейед Хандан, в котором расположено Министерство обороны Ирана.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи призвал к проведению внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. Его целью является осуждение агрессивных действий США и Израиля. Багаи подчеркнул, что действия сионистского государства и США представляют собой явное преступление и абсолютно недопустимы. Он также выразил надежду, что другие страны не останутся безучастными.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Соединенные Штаты начали военную операцию в Иране с целью свержения действующего режима в Тегеране. По его словам, Вашингтон стремится дестабилизировать ситуацию и нанести точечные удары по ключевым фигурам, чтобы вызвать смену власти в стране.

США
Иран
удары
военная операция
