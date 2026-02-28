Зимняя Олимпиада — 2026
Военэксперт предрек страшные последствия для Израиля в случае ответа Ирана

Военэксперт Кнутов: ответ Ирана может создать в Израиле экологическую катастрофу

Фото: Mahmoud Zaki/XinHua/Global Look Press
Ответ Ирана может создать в Израиле экологическую катастрофу, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это возможно, если Тегеран решит нанести удар по атомному центру в Негеве с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».

У Ирана есть гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» и «Фаттах-2». Их раньше Иран применял. Ни одна из систем Израиля и США их не перехватывает. Если Иран решит ударить по томному центру в пустыне Негев и удар окажется точным, то Израиль ждет экологическая катастрофа с выбросом радиации, — заявил он.

Кнутов отметил, что военная операция в Иране может продлиться более недели вместо планируемых Вашингтоном четырех дней. По его словам, Тегеран будет сопротивляться с помощью баллистических ракет.

Продолжительное время американские издания говорят, что операция рассчитана на четыре дня пока, а если [в этот срок] не уложатся, то Ирану предложат стратегию выхода из войны с ликвидацией производства урана, даже мирного, для атомных электростанций, и отказа от ракетной программы. Иран может не согласиться на такие условия. Иран попытается, во всяком случае, хотя бы неделю, а может и больше сопротивляться. У Ирана есть чем сопротивляться. Ракеты, которые имеются и применяются сейчас и по Израилю, и по американским базам — это баллистические ракеты, — заключил Кнутов.

Ранее председатель «Справедливой России», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что США стремятся установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана, прикрываясь заботой о безопасности своих граждан. По его словам, Вашингтон намеренно искал повод для проведения военной операции.

