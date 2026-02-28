Атаки в Тегеране были направлены против ряда первых лиц страны CNN: целью атаки на Иран помимо Хаменеи был ряд высокопоставленных чиновников

Целями совместных ударов США и Израиля по Ирану были не только лидер страны и президент, но и ключевые фигуры в руководстве страны, заявил телеканал CNN со ссылкой на израильский источник. Помимо верховного лидера Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана, в списке целей значились начальник Генштаба Абдулрахим Мусави, а также высокопоставленные чиновники системы нацбезопасности — Али Шамхани и Али Лариджани.

Атаки были направлены на объекты в Тегеране, где расположены официальные резиденции и штабы силовых ведомств. Удары наносились по тем точкам, где, по данным разведки, могли находиться лидеры страны в момент начала операции. В публикации отмечается, что пока неизвестно, были ли достигнуты цели ударов.

Ранее стало зивестно, что США нанесли удары по зданию парламента, был атакован Высший совет национальной безопасности, Министерство разведки и Иранское агентство по атомной энергии. Американский телеканал Fox News утверждает, что 28 февраля также были зафиксированы кибератаки на иранские новостные агентства, среди которых IRNA. Однако Пентагон и Белый дом не дали официального подтверждения этим сведениям.