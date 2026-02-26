В Иране назвали число военнослужащих, погибших во время протестов

В Иране назвали число военнослужащих, погибших во время протестов Пезешкиан: до 400 военнослужащих погибли во время протестов в Иране

До 400 военнослужащих погибли во время протестов в Иране, заявил телерадиокомпании IRIB президент республики Масуд Пезешкиан. Он отметил, что более 2 тыс. мирных граждан стали жертвами демонстраций. Глава государства добавил, что статистика США по погибшим иранцам не соответствует действительности.

Из объявленных данных более 2 тыс. человек — невинно погибшие; 300-400 — погибшие военнослужащие, защищавшие правопорядок, — сказал Пезешкиан.

Ранее газета Politico сообщила, что американская администрация обсуждает сценарии силового воздействия на Тегеран, включая физическое устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Таким образом Вашингтон намерен «обезглавить» страну.

До этого стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов намерена добиваться, чтобы новая возможная сделка по ядерной программе Ирана была бессрочной. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф озвучил эту позицию на заседании Американо-Израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в Вашингтоне.