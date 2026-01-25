Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 10:46

В США медбрат был убит полицией за попытку помочь женщине в ходе протестов

Фото: Gao Shan/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Федеральные агенты пограничной службы застрелили 37-летнего медбрата по имени Алекса Джеффри Претти во время протестов в Миннесоте в США, сообщает NBC News. Он пытался оказать помощь одной из протестующих. Женщина упала после того, как ее толкнули силовики.

Официальные лица подтвердили, что федеральный агент застрелил человека в южном Миннеаполисе, что вызвало жесткую реакцию правоохранительных органов, перекрытие улиц и резкое осуждение со стороны губернатора, — говорится в публикации.

Тысячи американцев вышли на митинг в Миннеаполисе накануне, 24 января, несмотря на 27-градусный мороз, который из-за ветра ощущался как минус 37. Люди протестовали против ужесточения иммиграционной политики федеральной власти.

В ходе протестов в Миннеаполисе сотрудник Службы иммиграции и таможенного контроля США открыл огонь по вооруженному человеку. По предварительным данным, мужчина погиб. Губернатор Миннесоты Тим Уолц осудил «ужасную стрельбу, устроенную федеральными агентами» с Белым домом.

США
протесты
протестующие
полицейские
силовики
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы поедем»: известный детский хирург из США захотел вернуться в Россию
Власти раскрыли последствия атаки FPV-дрона ВСУ на частный дом
Названо условие, при котором Евросоюз и Россия могут вернуться к диалогу
Толпа британских туристов избила семью из Москвы в египетском отеле
Новый вирус впервые унес жизнь человека
Раскрыты подробности о состоянии рухнувших в Мурманской области опор ЛЭП
«Вашингтон» с Овечкиным потерпел обидное поражение в «регулярке» НХЛ
В Британии захотели создать свое ФБР
Спорим, что не делали: необычный салат с креветками и хурмой
Назван кандидат на роль переговорщика по Украине от Евросоюза
Как сделать пасту Амосова дома быстро: рецепт для иммунитета
На Западе раскрыли, как Трамп стал «свахой» Китая и союзников США
Черепах «ошпарило» кипятком в российском регионе
«Это страшно»: блокадница рассказала, как по Ленинграду вели пленных немцев
МИД РФ уточнил, как идет диалог по дипсобственности и авиасообщению с США
«Как Долину»: российского актера обманули мошенники
В Госдуме назвали главную цель массированного удара ВСУ по Белгороду
Молодые россияне рассказали о своем отношении к Богу
На Западе раскрыли смысл интереса США к Гренландии
В США медбрат был убит полицией за попытку помочь женщине в ходе протестов
Дальше
Самое популярное
В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.