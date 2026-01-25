В США медбрат был убит полицией за попытку помочь женщине в ходе протестов

Федеральные агенты пограничной службы застрелили 37-летнего медбрата по имени Алекса Джеффри Претти во время протестов в Миннесоте в США, сообщает NBC News. Он пытался оказать помощь одной из протестующих. Женщина упала после того, как ее толкнули силовики.

Официальные лица подтвердили, что федеральный агент застрелил человека в южном Миннеаполисе, что вызвало жесткую реакцию правоохранительных органов, перекрытие улиц и резкое осуждение со стороны губернатора, — говорится в публикации.

Тысячи американцев вышли на митинг в Миннеаполисе накануне, 24 января, несмотря на 27-градусный мороз, который из-за ветра ощущался как минус 37. Люди протестовали против ужесточения иммиграционной политики федеральной власти.

В ходе протестов в Миннеаполисе сотрудник Службы иммиграции и таможенного контроля США открыл огонь по вооруженному человеку. По предварительным данным, мужчина погиб. Губернатор Миннесоты Тим Уолц осудил «ужасную стрельбу, устроенную федеральными агентами» с Белым домом.