09 марта 2026 в 17:54

Умерла первая в СССР женщина — командир Ту-134

Скончалась первая в СССР женщина — командир Ту-134 Галина Смагина

Галина Смагина Галина Смагина Фото: РИА Новости
Первая в СССР женщина — командир пассажирского Ту-134 Галина Смагина скончалась в Пермском крае, сообщила член Общественной палаты Прикамья Надежда Агишева. Она не раскрыла причины смерти.

Вчера вечером не стало почетной гражданки Перми, летчицы, преподавателя и прекрасной женщины — Галины Олеговны Смагиной. Светлая память, — написала Агишева.

Смагина родилась 31 октября 1942 года в Молотове (Перми). Она работала летчиком-инструктором на МиГ-15 и МиГ-17, подготовила десятки военных пилотов, а в 1971 году стала командиром ЯК-40. В 1977 году участвовала в беспосадочном перелете София — Владивосток на Ил-62М, в ходе которого были установлены пять мировых рекордов.

С 1977 по 1989 год Смагина летала командиром Ту-134А, оставаясь единственной женщиной — командиром самолета такого класса в СССР. После завершения летной карьеры она преподавала в Пермском авиационном техникуме и создала музей авиации и космонавтики Пермского края.

Ранее стало известно о смерти актера Владимира Довжика, известного по ролям в сериалах «Бригада» и «Интерны». Он скончался в возрасте 57 лет. Артист работал не только в кино, но и в театре, а также выступал как режиссер.

смерти
летчики
СССР
самолеты
Пермь
