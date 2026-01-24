Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 21:03

Агент ICE открыл огонь по вооруженному мужчине в Миннеаполисе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Миннеаполисе сотрудник Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) открыл огонь по вооруженному человеку, сообщает Fox News. По предварительным данным, мужчина погиб. Местные власти уведомлены о произошедшем. Отмечается, что в настоящее время в Миннеаполисе проходят митинги и столкновения с полицией из-за произошедшего ранее аналогичного случая с участием агентов ICE.

По информации источника, губернатор Миннесоты Тим Уолц уже обсудил «ужасную стрельбу, устроенную федеральными агентами» с Белым домом. Он призвал президента Дональда Трампа немедленно прекратить операцию и вывести федеральные силы из штата. Он подчеркнул, что присутствие плохо подготовленных агентов лишь усугубляет ситуацию в регионе.

Ранее стало известно, что сотрудник ICE застрелил женщину в Миннеаполисе. По данным журналистов, инцидент произошел во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией. Женщина за рулем автомобиля пыталась скрыться и, по предварительной информации, направила машину на силовиков.

Беспорядки продолжаются на протяжении недели. Во время стычек обе стороны используют дубинки, пиротехнику и слезоточивый газ. Протесты вспыхнули с новой силой из-за инцидента с сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которые также подстрелили венесуэльского мигранта.

ICE
перестрелки
США
Миннеаполис
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бойтесь нас»: в России ответили на слова Трампа о секретном оружии
Раскрыта правда о знакомстве Муцениеце с Дрангой
«Мы все о них знаем»: Трамп пригрозил наркокартелям ударами
Меган Маркл тщетно пыталась попасть на похороны Валентино Гаравани
В Петербурге рейд по «Перекресткам» завершился задержаниями мигрантов
Актер из «Слова пацана» рассказал, как его путают с Кологривым
«Человек-невидимка»: стало известно, почему Байден не появляется на публике
Беар Гриллс подготовился к апокалипсису и потратил тысячи долларов
Переживший жестокую конкисту народ архуако столкнулся с еще большей угрозой
Агент ICE открыл огонь по вооруженному мужчине в Миннеаполисе
Зорина заметили на встрече Украины и США в Абу-Даби
Жителей Подмосковья предупредили о 30-градусных морозах
«Импотентам из ЕС плюют в лицо»: Медведев о выступлении Зеленского
Рябков рассказал о невыполненном обещании США
Омбудсмен рассказал подробности трагедии с медиками в Голой Пристани
«И так мозгов нет»: Милонов высказался о тренде «денежные ворота»
«Золотовицкий в гробу вертится»: Цыганова о новой должности Богомолова
Над российскими регионами перехватили девять вражеских БПЛА
Юнашев назвал самый сложный вопрос на переговорах в Абу-Даби
В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.