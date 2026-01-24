Агент ICE открыл огонь по вооруженному мужчине в Миннеаполисе

В Миннеаполисе сотрудник Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) открыл огонь по вооруженному человеку, сообщает Fox News. По предварительным данным, мужчина погиб. Местные власти уведомлены о произошедшем. Отмечается, что в настоящее время в Миннеаполисе проходят митинги и столкновения с полицией из-за произошедшего ранее аналогичного случая с участием агентов ICE.

По информации источника, губернатор Миннесоты Тим Уолц уже обсудил «ужасную стрельбу, устроенную федеральными агентами» с Белым домом. Он призвал президента Дональда Трампа немедленно прекратить операцию и вывести федеральные силы из штата. Он подчеркнул, что присутствие плохо подготовленных агентов лишь усугубляет ситуацию в регионе.

Ранее стало известно, что сотрудник ICE застрелил женщину в Миннеаполисе. По данным журналистов, инцидент произошел во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией. Женщина за рулем автомобиля пыталась скрыться и, по предварительной информации, направила машину на силовиков.

Беспорядки продолжаются на протяжении недели. Во время стычек обе стороны используют дубинки, пиротехнику и слезоточивый газ. Протесты вспыхнули с новой силой из-за инцидента с сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которые также подстрелили венесуэльского мигранта.