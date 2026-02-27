Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 04:53

Удар по Кабулу, сотни жертв: что проиходит между Пакистаном и Афганистаном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пакистан нанес серию авиаударов по приграничным районам Афганистана, что привело к масштабным боям на линии соприкосновения. Что об этом известно, сколько человек погибло?

Что случилось между Афганистаном и Пакистаном

Вооруженные силы Афганистана приступили к ответной операции после бомбардировок со стороны Пакистана, заявил представитель 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидулла Мохаммади национальному телеканалу RTA. Удары наносятся по позициям пакистанских сил в восточных провинциях страны.

«Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана Нангархар и Кунар начались в 20:00 по местному времени. Три поста противника уже захвачены», — сказал Мохаммади.

Операция ведется с нескольких направлений в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и других районах. Ранее пакистанские ВВС нанесли удары по уездам в Нангархаре и Пактике. В результате атаки погибли десятки мирных жителей, включая женщин и детей: под руинами медресе погибли пятеро учеников.

24 февраля на пакистано-афганской границе произошли вооруженные столкновения между пограничниками двух стран. Бой завязался в районе Назьян провинции Нангархар, однако позже ситуация нормализовалась.

По сообщению собеседников телеканала, в результате авиаудара был уничтожен крупный склад боеприпасов.

Кроме того, Пакистан нанес авиаудар по Кабулу. Источник в правительстве Афганистана уточнил, что в афганской столице прогремели взрывы. Также афганские силы сбили пакистанский самолет, который вторгся в воздушное пространство страны.

В пограничном конфликте с Пакистаном погибли 133 афганских военнослужащих, еще более 200 ранены, сообщил министр информации Афганистана Аттаулла Тарар в соцсети X. По его словам, пакистанская армия уничтожила 27 блокпостов вооруженных сил Афганистана и взяла под контроль еще девять.

Также поражено более 80 единиц военной техники, включая танки, артиллерию и бронетранспортеры, добавил министр. Тарар отметил, что удары нанесли по оборонительным позициям в Кабуле, Пактии и Кандагаре.

При этом Совет Безопасности ООН в настоящее время не обсуждает вопрос о проведении экстренного заседания в связи с ситуацией на пакистано-афганской границе.

«Сейчас этот вопрос не обсуждается», — сообщил ТАСС источник в Совбезе.

Читайте также:

Массированный ракетный удар по Белгороду 27 февраля: разрушения и жертвы

Замерзшие наемники и легендарный «Алеша»: новости СВО к вечеру 26 февраля

Голод и холод: страшная участь постигла бразильских наемников под Купянском

Афганистан
Пакистан
бои
перестрелки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 февраля
Врач раскрыла, можно ли обратить вспять цирроз печени
Марочко раскрыл, чем заняты российские силы под Харьковом
Пакистан объявил открытую войну афганским талибам
Байден впервые за долгое время появится на публике
Получите — распишитесь: в ВСУ уродуют тела сослуживцев и отправляют родным
Раскрыто, что Зеленский задумал по поводу СБУ
Удар по Кабулу, сотни жертв: что проиходит между Пакистаном и Афганистаном
В Пулково задержали десятки рейсов в разные города
Россия впервые получила высшую награду на конкурсе виноделов в Израиле
Раскрыты потери Афганистана в ходе конфликта с Пакистаном
В Приамурье ввели карантин из-за дикого зверя с бешенством
Преподаватель развеяла расхожее заблуждение о пробном ЕГЭ
У экс-депутата Госдумы арестовали имущество на десятки млрд рублей
Звезду «Трансформеров» обязали вылечиться от зависимостей из-за драки
Британия и Франция завершили подготовку десантников к отправке на Украину
Система пошла вразнос. Верховный суд против Трампа: импичмент не за горами?
Дмитриев нашел связь Клинтон с Эпштейном
Химик ответил, какой стройматериал токсичен для печени
СК возбудил уголовное дело по факту похищения девочки в Смоленске
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.