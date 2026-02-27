Удар по Кабулу, сотни жертв: что проиходит между Пакистаном и Афганистаном

Пакистан нанес серию авиаударов по приграничным районам Афганистана, что привело к масштабным боям на линии соприкосновения. Что об этом известно, сколько человек погибло?

Что случилось между Афганистаном и Пакистаном

Вооруженные силы Афганистана приступили к ответной операции после бомбардировок со стороны Пакистана, заявил представитель 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидулла Мохаммади национальному телеканалу RTA. Удары наносятся по позициям пакистанских сил в восточных провинциях страны.

«Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана Нангархар и Кунар начались в 20:00 по местному времени. Три поста противника уже захвачены», — сказал Мохаммади.

Операция ведется с нескольких направлений в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и других районах. Ранее пакистанские ВВС нанесли удары по уездам в Нангархаре и Пактике. В результате атаки погибли десятки мирных жителей, включая женщин и детей: под руинами медресе погибли пятеро учеников.

24 февраля на пакистано-афганской границе произошли вооруженные столкновения между пограничниками двух стран. Бой завязался в районе Назьян провинции Нангархар, однако позже ситуация нормализовалась.

По сообщению собеседников телеканала, в результате авиаудара был уничтожен крупный склад боеприпасов.

Кроме того, Пакистан нанес авиаудар по Кабулу. Источник в правительстве Афганистана уточнил, что в афганской столице прогремели взрывы. Также афганские силы сбили пакистанский самолет, который вторгся в воздушное пространство страны.

В пограничном конфликте с Пакистаном погибли 133 афганских военнослужащих, еще более 200 ранены, сообщил министр информации Афганистана Аттаулла Тарар в соцсети X. По его словам, пакистанская армия уничтожила 27 блокпостов вооруженных сил Афганистана и взяла под контроль еще девять.

Также поражено более 80 единиц военной техники, включая танки, артиллерию и бронетранспортеры, добавил министр. Тарар отметил, что удары нанесли по оборонительным позициям в Кабуле, Пактии и Кандагаре.

При этом Совет Безопасности ООН в настоящее время не обсуждает вопрос о проведении экстренного заседания в связи с ситуацией на пакистано-афганской границе.

«Сейчас этот вопрос не обсуждается», — сообщил ТАСС источник в Совбезе.

