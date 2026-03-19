Устроивший демарш глава NCTC рассказал о реальной угрозе безопасности США

Радикализированные террористы-одиночки представляют реальную угрозу безопасности США, заявил подавший в отставку директор Национального антитеррористического центра США (NCTC) Джозеф Кент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, они способствовали появлению крупных террористических организаций.

Реальная угроза — и большинство крупных террористических организаций, по сути, перешли именно на эту модель — исходит от террористов-одиночек, — отметил он.

До этого Кент обвинил Израиль в том, что тот предоставил США недостоверные разведданные в преддверии войны с Ираном. По его словам, Трампу следовало продолжать переговоры с Тегераном. Кент назвал убийство верховного лидера Али Хаменеи ключевой ошибкой американской и израильской сторон.

Ранее ушедший в отставку руководитель NCTC заявил, что начатая американцами война на Ближнем Востоке из-за давления Израиля похожа на кампанию, которая привела США к боевым действиям в Ираке. По его мнению, нынешние действия Белого дома противоречат национальным интересам Вашингтона.