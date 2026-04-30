Спецназ штурмом взял самопровозглашенный анклав радикалов в Дагестане

Силовики провели масштабную операцию в дагестанском селе Губден, где группа радикалов пыталась создать автономное религиозное государство, сообщает Telegram-канал Baza. По данным следствия, подозреваемые организовали на въезде в населенный пункт настоящий блокпост для контроля передвижения людей.

Территория находилась под круглосуточным наблюдением, а в ночное время въезд в импровизированный анклав полностью блокировался. Внутренняя жизнь самопровозглашенной «страны» регулировалась специальными патрулями, которые следили за моральным обликом местных жителей, утверждает канал. К тем, кто вел «неправедный» образ жизни, применялось физическое насилие и практиковалось вымогательство денежных средств. По версии источника, радикалы установили в селе режим, полностью игнорирующий российское законодательство.

Для восстановления конституционного порядка в населенный пункт был введен спецназ, который задержал 11 активных участников группы. В настоящее время девять подозреваемых уже находятся под стражей по решению суда. В отношении еще двоих задержанных следственные органы направили ходатайства об избрании аналогичной меры пресечения.

Ранее полиция арестовала жителя города Сельцо Брянской области, органзы заинтересовались им из-за публичных призывов к террористической деятельности. В частности, мужчина предложил разрушить завод и подвесил снимок с картой местности.






