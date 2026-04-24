Россиянина арестовали за призыв к разрушению завода с фото местности

Житель Брянской области арестован за призыв к разрушению завода с фото местности

Жителя города Сельцо Брянской области арестовали на два месяца за публичные призывы к террористической деятельности, передает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. В частности, мужчина предложил разрушить завод и подвесил снимок с картой местности.

Опубликовал под новостным материалом, связанным с СВО, комментарии, содержащие призывы к разрушению одного из брянских заводов, и приложил снимок с картой местности, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что главарь банды сторонников неофашистской и праворадикальной идеологии, планировавших теракт против руководства Роскомнадзора, был ликвидирован. По данным Федеральной службы безопасности, житель Москвы 2004 года рождения пытался оказать сопротивление силовикам.

До этого ФСБ сообщила, что трое граждан России получили длительные сроки по решению военных судов за подготовку терактов по указанию СБУ. Среди осужденных — две жительницы Ленинградской области и уроженец Удмуртии. Суды назначили им наказание в виде лишения свободы на сроки от 17 до 20 лет.