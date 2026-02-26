Замерзшие наемники и легендарный «Алеша»: новости СВО к вечеру 26 февраля

Москва и Киев провели обмен телами погибших, экипажем легендарного российского танка восхищаются даже украинцы, в рядах ВСУ процветает кумовство. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 26 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Россия и Украина провели обмен телами

Российская сторона передала Киеву останки 1000 украинских военнослужащих, погибших в ходе СВО, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский. В свою очередь, Украина возвратила тела 35 погибших бойцов ВС РФ, добавил он.

«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — уточнил Мединский.

Агент СБУ восхитился «Алешей»

Подвиг экипажа российского танка «Алеша», летом 2023 года в одиночку остановившего бронеколонну ВСУ в Запорожской области, до сих пор вызывает восхищение у украинских военнослужащих, рассказал участник того сражения — пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов. По его словам, среди сослуживцев о бесстрашных российских танкистах ходят настоящие легенды.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«У нас легенды ходят про ваших танкистов „Алеши“. Ваш танк „Алеша“ — молодец, красавчик, бесстрашный. Он работал, он делал настоящее дело, он настоящий солдат. Сама работа экипажа была красивая. <…> Это профессионализм», — сказал пленный.

Мыхайлов особо отметил не только героизм, но и высокий профессионализм экипажа, действовавшего как единый организм, а также грамотность командования.

В ходе украинского контрнаступления летом 2023 года экипаж «Алеши» вступил в неравный бой с бронегруппой противника и всего за две минуты уничтожил восемь единиц бронетехники ВСУ. Потери противника убитыми и ранеными превысили 100 человек. Президент России Владимир Путин лично вручил госнаграды членам экипажа.

Наемники ВСУ замерзли насмерть под Купянском

Российские военнослужащие обнаружили на Купянском направлении тела пятерых бразильских наемников, погибших от переохлаждения, сообщает Telegram-канал SHOT. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По информации канала, страшная находка была сделана в районе железнодорожной станции Куриловка. Иностранцы, пытаясь согреться, сжигали обмундирование погибших сослуживцев. Рядом с телами найдена груда сожженной формы, при этом запасов еды у наемников не было. Погибшие были закутаны в форму, предположительно, принадлежавшую украинским военнослужащим.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинский военный попался на кумовстве

Назначение полковника Александра Тоненчука, которого сослуживцы прозвали Мясником, на пост командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ произошло благодаря родственным связям, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам источника, Тоненчук приходится племянником жене командующего Корпусом морской пехоты Дмитрия Делятицкого. Репутация офицера и обстоятельства его назначения вызывают недовольство среди личного состава бригады и негативно сказываются на морально-психологическом климате в подразделении.

«Полковник Александр Тоненчук, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которого за жестокость и безрассудство прозвали Мясником, был назначен на должность благодаря семейным связям — он племянник жены командующего Корпусом морской пехоты Дмитрия Делятицкого», — сказал источник агентства.

Российские военные устроили ВПК Украины ночь без сна

Российские военные нанесли массированный ночной удар по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам энергетики и военным аэродромам Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что атака стала ответом на удары Киева по гражданской инфраструктуре России.

»[ВС РФ] нанесли массированный удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам», — сказано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. Все назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты.

Читайте также:

Беда могла произойти в подъезде: что известно о пропаже девочки в Смоленске

Покушение на военного в Петербурге: что известно, теракт, украинский след

Голод и холод: страшная участь постигла бразильских наемников под Купянском

Эвакуация под Смоленском, девять трупов, теракт: ВСУ атакуют РФ 26 февраля