Бразильские наемники ВСУ нашли страшную смерть на Украине Бойцы ВС РФ обнаружили до смерти замерзших бразильских наемников под Купянском

Российские бойцы обнаружили замерзших насмерть бразильских наемников на Купянском направлении, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, брошенные иностранцы пытались согреться, сжигая форму сослуживцев.

Канал уточнил, что страшную находку сделали у железнодорожной станции Куриловка. Солдаты ВС РФ нашли пять тел южноамериканских наемников — они были закутаны в форму погибших бойцов ВСУ. Недалеко от трупов находилась груда сожженного обмундирования, запасов какого-либо продовольствия не было.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что некоторые иностранные наемники в рядах ВСУ готовы перейти на сторону России из-за разницы в оплате. По словам аналитика, Киев платит зарубежным профессионалам меньше, чем их коллеги такого же уровня получают в российской армии.

Кроме того, источник сообщил, что наемники из Мексики, Колумбии и Бразилии, участвовавшие в боях на стороне Киева, массово покидают Украину и возвращаются в Латинскую Америку. Причиной стало убийство главаря картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо и последовавшее за этим обострение конфликта с мексиканскими властями.