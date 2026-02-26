Бразильские наемники ВСУ нашли страшную смерть на Украине

Российские бойцы обнаружили замерзших насмерть бразильских наемников на Купянском направлении, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, брошенные иностранцы пытались согреться, сжигая форму сослуживцев.
Канал уточнил, что страшную находку сделали у железнодорожной станции Куриловка. Солдаты ВС РФ нашли пять тел южноамериканских наемников — они были закутаны в форму погибших бойцов ВСУ. Недалеко от трупов находилась груда сожженного обмундирования, запасов какого-либо продовольствия не было.
Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что некоторые иностранные наемники в рядах ВСУ готовы перейти на сторону России из-за разницы в оплате. По словам аналитика, Киев платит зарубежным профессионалам меньше, чем их коллеги такого же уровня получают в российской армии.
Кроме того, источник сообщил, что наемники из Мексики, Колумбии и Бразилии, участвовавшие в боях на стороне Киева, массово покидают Украину и возвращаются в Латинскую Америку. Причиной стало убийство главаря картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо и последовавшее за этим обострение конфликта с мексиканскими властями.