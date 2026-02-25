Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 13:41

Наемники ВСУ из Латинской Америки возвращаются на родину на фоне волнений

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Наемники из Мексики, Колумбии и Бразилии, которые участвовали в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, массово возвращаются в Латинскую Америку, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, причиной стало убийство лидера картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо и возобновление активных столкновений с мексиканскими властями.

Как сообщил Mash, солдатам даже без опыта предлагают до $15 тыс. (1,5 млн рублей), тогда как на Украине минимальная ставка составляет лишь $3 тыс (230 тыс. рублей). В рядах мексиканских картелей уже служат не менее 30 тыс. военных. Их вербовкой занималось подразделение Miquiztli Force, которое прежде нанимало иностранцев в украинский батальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По информации источника, еще одна причина исхода — усталость от боев. В частности, колумбийские наемники ранее жаловались своему президенту Густаво Петро на тяжелые условия службы. Некоторых вывезли на родину через Мали, другие же попали в тяжелые бои под Купянском и в Сумах. Теперь же латиноамериканцы покидают Украину самостоятельно. Они летят прямыми рейсами в Мехико через Румынию и Польшу. Возвращаются и те, кто воевал в Африке.

Ранее пять мексиканских штатов охватила волна насилия после слухов о возможной ликвидации лидера картеля по кличке Эль Менчо. Преступники перекрывают автотрассы и поджигают автомобили, парализуя транспортное сообщение в ключевых районах. Эпицентром противостояния стал штат Халиско, где, по сведениям местной прессы, военные провели спецоперацию.

Мексика
Латинская Америка
беспорядки
наркокартели
наемники
ВСУ
Украина
