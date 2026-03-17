В России зарегистрировали товарный знак Corolla

Японский автомобильный гигант Toyota зарегистрировал в России товарный знак Corolla, следует из данных Роспатента. Заявку на регистрацию логотипа и названия корпорация подала в марте 2025 года, передает ТАСС.

Торговая марка защищена по 12-му классу МКТУ, который включает легковые и грузовые автомобили. Другие подробности неизвестны.

Ранее стало известно, что южнокорейская компания Samsung подала в Роспатент 12 заявок на регистрацию товарных знаков для телевизоров и аудиосистем. В их числе — Crystal HD, Samsung Vision AI, Sound Tower, Music Studio, Samsung OLED, Neo QLED, Neo QLED 8K и другие.

До этого три товарных знака французского дома моды Louis Vuitton зарегистрировали в России. Среди них La Fabrique du Temps и два знака Louis Vuitton, они, в частности, для парфюмерии, ювелирных изделий и аксессуаров.

Тем временем таможенная служба Южной Кореи намерена расследовать схему поставок автомобилей в Россию в обход санкционных ограничений. С 2023 по 2025 год на территорию РФ из Республики Корея были ввезены 3705 автомобилей общей стоимостью 179,6 млрд вон (около $121,2 млн).