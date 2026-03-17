17 марта 2026 в 19:38

«Наибольшие возможности»: в США оценили боевую мощь России

Глава Северного командования США Грегори Гийо назвал Россию противником, обладающим наибольшими возможностями для угрозы Северной Америке. В его письменном заявлении, представленном комитету по вооруженным силам палаты представителей, отдельно отмечается развитие Москвой арсенала межконтинентальных баллистических ракет, а также неядерного военного потенциала.

Россия сегодня остается противником, обладающим наибольшими возможностями для угрозы Северной Америке, — говорится в документе.

Ранее верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО адмирал Пьер Вандье признал, что Россия опережает Альянс по скорости адаптации боевого опыта. По его словам, им нужно в первую очередь понять, есть ли у них организация, способная адаптироваться с такой скоростью.

До этого профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что европейские власти намеренно убеждают население в реальности «российской угрозы», чтобы перенаправить средства из социальной сферы на милитаризацию и преодоление технологического отставания.

