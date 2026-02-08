Европейские власти намеренно убеждают население в реальности «российской угрозы», чтобы перенаправить средства из социальной сферы на милитаризацию и преодоление технологического отставания, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала. По его мнению, ЕС, отстающий в высоких технологиях, не может договориться даже по вопросу использования замороженных активов России.

Если удастся убедить массы или хотя бы значительную часть населения, что существует реальная угроза — что русские вот-вот займут Копенгаген, — тогда, вероятно, можно будет добиться согласия на разрушение системы социального обеспечения, все под предлогом защиты от России, — говорится в заявлении.

Ранее глава российской дипмиссии в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что шведская сторона совместно с Североатлантическим альянсом проводит маневры на Балтике и на севере Европы. Согласно его утверждению, данные тренировки имитируют столкновение с РФ и, представляя собой повторяющийся цикл учебных действий, демонстрируют очевидную враждебную позицию.

Кроме того, депутат Европарламента Фернан Картайзер подчеркнул, что стремление властей Евросоюза добиться смены политического руководства в РФ оторвано от действительности. По его словам, ужесточение правил выдачи виз для россиян является инструментом давления, направленным на дестабилизацию внутреннего положения в стране, при этом Брюссель использует украинский кризис лишь как формальный повод для введения подобных мер.