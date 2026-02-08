Евродепутат озвучил главную мечту ЕС в отношении России Евродепутат Картайзер: ЕС мечтает о смене правительства в России

Анализ внутриполитической ситуации в России показывает, что мечты Европейского союза о смене власти в Москве являются абсолютно нереалистичными, заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер в интервью ТАСС. По его мнению, ужесточение визовых требований для россиян призвано вызвать в обществе недовольство правительством, чью политику в отношении Украины ЕС использует как оправдание для этих ограничений.

Реалистичный анализ политической ситуации в России показывает, что такой сценарий совершенно не следует ожидать, — сказал он.

Ранее западные журналисты заявили, что инициатива о полном запрете российской стали способна спровоцировать глубокий раскол внутри Европейского союза. По их мнению, несмотря на действующие 50-процентные пошлины, импорт полуфабрикатов из России увеличился, а сейчас парламент ЕС может столкнуться с противодействием стран-импортеров, угрожающих использовать право вето.

Кроме того, посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что ускоренная милитаризация Европы связана с подготовкой населения стран Евросоюза к вероятному вооруженному конфликту с Россией. По его словам, подобный курс является авантюрным и грозит непредсказуемыми последствиями.