Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 09:15

Евродепутат озвучил главную мечту ЕС в отношении России

Евродепутат Картайзер: ЕС мечтает о смене правительства в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Анализ внутриполитической ситуации в России показывает, что мечты Европейского союза о смене власти в Москве являются абсолютно нереалистичными, заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер в интервью ТАСС. По его мнению, ужесточение визовых требований для россиян призвано вызвать в обществе недовольство правительством, чью политику в отношении Украины ЕС использует как оправдание для этих ограничений.

Реалистичный анализ политической ситуации в России показывает, что такой сценарий совершенно не следует ожидать, — сказал он.

Ранее западные журналисты заявили, что инициатива о полном запрете российской стали способна спровоцировать глубокий раскол внутри Европейского союза. По их мнению, несмотря на действующие 50-процентные пошлины, импорт полуфабрикатов из России увеличился, а сейчас парламент ЕС может столкнуться с противодействием стран-импортеров, угрожающих использовать право вето.

Кроме того, посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что ускоренная милитаризация Европы связана с подготовкой населения стран Евросоюза к вероятному вооруженному конфликту с Россией. По его словам, подобный курс является авантюрным и грозит непредсказуемыми последствиями.

Евросоюз
евродепутаты
мечты
Россия
власть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждем потепление до +5 градусов?
Пособнику покушения на генерала предъявили обвинения
В Приморье поймали обокравших людей на 132 млн рублей мошенников
Задержан исполнитель покушения на генерала Алексеева: что известно, кто он
ВСУ остались без важного командного пункта на Сумском направлении
Юрист раскрыл, когда могут отключить свет и газ за долги
«Белке в глаз»: в Ростехе оценили возможности российского оружия
Камеры сняли, как стрелявший в генерала Алексеева заходил в подъезд дома
В Госдуме отреагировали на нападение подростка на общежитие вуза в Уфе
С украинского посольства в Москве «стрясли» долги
Удары ВСУ по Белгороду 8 февраля: сколько жертв, что со светом и отоплением
Десятки стран готовы приобрести у России боеприпас «Ланцет-Э»
Неуязвимый для РЭБ противника дрон подтвердил свою эффективность
«Поразительно»: в Германии заметили раскол в Евросоюзе из-за Мерца
Ходорковский забыл о своем статусе и получил новый штраф
Появились кадры экстрадиции киллера, стрелявшего в генерала Алексеева
ФСБ продолжит розыск организаторов покушения на генерала Алексеева
Применяющееся в зоне СВО российское оружие вышло на мировой рынок
Российские власти займутся «реанимацией» «Почты России»
Пособница киллера сбежала на Украину после покушения на Алексеева
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.